"التحكيم شوه تاريخ الأهلي في 30 عامًا" .. إعلامي يكشف أسباب غياب الراقي عن البطولات!

الأهلي عانى طوال تاريخه من عدم الاستقرار

كشف الإعلامي ماجد الفهمي عن الأسباب وراء غياب الأهلي عن التواجد على منصة البطولات بشكل دائم، وذلك لمدة طالت إلى 30 عامًا.

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وقال الفهمي خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف": "أول سبب والرئيسي هو كل 5 أشهر رئيس نادي جديد، بالإضافة إلى شهر انتخابات، ليكون عدد الرؤساء في السنة الوحدة هو رئيسين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "من نهاية 2017-2018 إلى اليوم عدد الرؤساء في الأهلي كبير جدًا، وهذا يدمر كل شيء، وبعد ابتعاد رجال الأهلي أصبح بلا أي دعم، في الوقت الذي يتلقى منافسيه الهلال والنصر والاتحاد الدعم من رجاله".

GOAL

الفهمي واصل: "30 سنة دون الحصول على الدوري مثل ليفربول وميلان وتشيلسي ومانشستر سيتي، فهو أمر طبيعي يمر به أكبر الأندية في العالم".

وتابع: "التحكيم سبب رئيسي في تشويه تاريخ الأهلي خلال 30 عامًا، حدثت وقائع غيرت من تاريخ الراقي كثيرًا".

واختتم ماجد الفهمي حديثه قائلًا: "الدليل على ذلك أن الأهلي لم يغب عن البطولات والمنافسة عليها، ولكن المشكلة في الاستقرار".