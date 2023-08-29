"المُنفجر" أكبوم يحصد جائزة لاعب العام بدوري الدرجة الأولى في إنجلترا

نجم آرسنال السابق يعود للساحة من جديد

نجح المهاجم الإنجليزي تشوبا أكبوم في الحصول على جائزة أفضل لاعب بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "Championship" لعام 2023.

أكبوم تواجد في حفل رابطة اللاعبين المحترفين "PFA" الذي أقيم مساء الثلاثاء، ليتسلم جائزته عن الموسم المبهر الذي قضاه مع ميدلزبره قبل رحيله إلى أياكس أمستردام الهولندي هذا الصيف مقابل 10 ملايين جنيه استرليني.

وتمكن لاعب آرسنال السابق من تسجيل 28 هدفًا لصالح ميدلزبره في دوري الدرجة الأولى، ليحصل على الحذاء الذهبي ويقود فريق المدرب مايكل كاريك إلى الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز التي فشل في عبورها.

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وواجه أكبوم منافسة شرسة من جون براونهيل لاعب بيرنلي، فيكتور جيوكيريس لاعب كوفنتري سيتي السابق، كارلتون موريس من لوتون، وإليمان ندياي وناثان تيلا.

وفي البطولة الأدنى وهي مسابقة "League One" حصل كونر تشابلن على جائزة أفضل لاعب بسبب مجهوداته المميزة مع إبسويتش تاون التي قادت الفريق إلى تأمين الترقية التلقائية للبطولة بصفته الوصيف خلف الفائز باللقب بليموث.

واستمتع صاحب الـ26 سنة بالموسم الأكثر إنتاجية في مسيرته حتى الآن، حيث نجح في تسجيل 26 هدفًا في دوري الدرجة الثانية ليحصل على لقب الهداف إلى جانب جونسون كلارك هاريس مهاجم بيتربورو.

وفي مسابقة "League Two" أو الدرجة الثالثة وفقًا لترتيب المسابقات الإنجليزية بعد الدوري الممتاز، حصل آندي كوك على جائزة أفضل لاعب بعد تألقه مع فريق برادفورد الذي خرج من الموسم بالمركز السابع.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا ستة ثنائيات خلال الموسم ووصل رصيده التهديفي في النهاية إلى 28 هدفًا بالدرجة الثالثة، ليتغلب على كل من بول سميث، عمر بيكلز، لورانس فيجورو، بالإضافة لإليوت وات لاعب سالفورد وسام هوكينز لاعب نورثامبتون.