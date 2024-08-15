الميزانية تحسم كل شيء .. دليل قاطع على عدم صحة عرض الأهلي لفينيسيوس جونيور

هذه هي حقيقة عرض الأهلي لضم فينيسيوس من ريال مدريد

أكد الإعلامي عبد الله فلاته، على أنه يمتلك دليلًا قاطعًا يفيد بعدم صحة الأخبار المتداولة بشأن عرض الأهلي لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، التي تؤكد أن فينيسيوس قد تلقى عرضًا ضخمًا من الأهلي قيمته مليار يورو، كما أنه سيكون وجهة المملكة في ملف استضافة كأس العالم 2034.

وقال فلاته خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "كانتي نموذج جاء إلى دوري روشن وهو بعيد عن مستوياته، وبعدما استعاد مستواه عاد للمنتخب الفرنسي وشارك في يورو 2024 وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين، وهذا يعني أن دورينا ناجح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هناك بعض الأخبار غير منطقية، ما أعرفه أن المبلغ الموضوع للنادي الأهلي هو 300 مليون ريال سعودي، والجميع يتحدث الآن عن عرض قيمته مليار يورو من أجل ضم فينيسيوس جونيور، يعني أكثر من 4 مليار ريال، فهو كلام غير منطقي ولا يدخل العقل".

وواصل الإعلامي: "إذا كانت ميزانية الأهلي في التعاقدات خلال الفترة المقبلة، وتتحدث عن مبالغ بهذا الشكل، أصبح كل إعلامي عالمي يتحدث عن الكرة السعودية، يتناقل الخبر وكأنه صحيح، لا الخبر غير الصحيح".

فلاته استطرد قائلًا: "يجب أن يعرف اللاعبين أننا نتفاوض وبالنهاية نخفض القيمة المالية المطلوبة، لأن دورينا نجح، والمشروع الناجح يسير في اتجاه صحيح".

واختتم الإعلامي تصريحاته قائلًا: "حصلنا على السمعة في البداية بالتعاقد مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو "نجم المشروع"، والمشروع يمضي بنجاح، وسيكون الموسم الحالي التنافس أكبر بعودة الاتحاد والأهلي بوجود الهلال والنصر وتألق التعاون والاتفاق والشباب وحضور جميع الأندية".