المولد يعلن نهاية رحلته مع الاتحاد ويكشف عن فريقه الجديد

فهد المولد يرحل عن الاتحاد بعد سنوات بقميص الفريق.

أعلن المهاجم فهد المولد عن رحيله بصفة نهائية عن فريقه الاتحاد منتقلًا إلى صفوف الشباب بشكل مجاني عقب انتهاء عقده مع العميد.

جاء هذا في سلسلة من التغريدات التي نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وأكد خلالها أن مكانة الاتحاد في قلبه لن تهتز بعد الرحيل.

وكتب المولد: "الليلة انتهى عقدي مع النادي الذي عشقته وتشرفت بخدمته في كافة الفئات العمرية، مشواري مع الاتحاد انتهى بشكل رسمي".

وأضاف: "عقدي كلاعب انتهى لكن مكانة العميد في قلبي ستبقى طوال حياتي، وستظل جماهير الفريق في قلبي وعلى رأسي وأمامي في كافة محطاتي وما تبقى من حياتي".

وأردف: "الآن أتشرف بارتداء شعار ناد كبير وغالي على قلبي، أنا الآن ضمن قائمة الليوث (لقب الشباب) وأتمنى أن أكون على قدر ثقة الإدارة والجماهير".

ختم المولد رسالته بشكر زملائه وكل من لعب إلى جوارهم في الفئات العمرية المختلفة مع الاتحاد، وأعرب عن تطلعه لما يحمله له المستقبل.

وكان المولد قد تعرض للإيقاف في مايو الماضي من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل أن يحصل على الموافقة الرسمية على العودة للملاعب مؤخرًا.