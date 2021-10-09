المولد يُضيف "طعنة" جديدة في ظهر الاتحاد

لاعب الاتحاد السابق حصل على قرار لصالحه بالفعل

أضاف أسامة المولد "طعنة" جديدة في ظهر فريقه السابق "الاتحاد"، بعدما حصل على حُكم لصالحه من مركز التحكيم الرياضي في الشكوى التي قدمها ضد النادي.

المولد كان قد تقدم بشكوى لغرفة فض المنازعات بشأن عدم حصوله على مستحقاته المالية مقابل عمله كمدير كرة في الاتحاد عام 2018، وقد رفضت الغرفة النظر في القضية لوجود بند في العقد يشترط التوجه لمركز التحكيم الرياضي حال حدوث خلاف.

صحيفة عُكاظ السعودية أوضحت بعد ظهر اليوم السبت أن المولد حصل على حُكم لصالحه ضد ناديه، حيث أقر مركز التحكيم الرياضي بأحقيته في الحصول على مبلغ 1.5 مليون ريال سعودي.

المولد ليس اللاعب الأول الذي يلعب للاتحاد ثم يرفع قضية عليه لأمور مالية، إذ فعلها عدد من اللاعبين قبله وهو ما ورط النادي في ديون وقضايا كثيرة دفع ثمنها بالابتعاد عن المنافسة خلال السنوات الماضية.

العميد بدأ يتعافى الموسم الماضي بفضل الجهد الكبير من إدارته الحالية برئاسة أنمار الحائلي، والفريق يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي وقد دعم صفوفه في الصيف بعدد من اللاعبين على رأسهم إيجور كورونادو.