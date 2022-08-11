المولد يحسم الجدل وينهي علاقته بالاتحاد

اللاعب استخدم تويتر لتقرير مصيره

قام فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، بحسم الجدل تمامًا حول مصيره مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

علاقة المولد بالاتحاد انتهت في يوليو الماضي بعد نهاية عقد اللاعب، دون توقيعه على عقد جديد حتى الآن لتنتشر التكهنات حول خطوته القادمة.

وظل الحديث مستمرًا عن صاحب الـ27 سنة، رغم عدم تمكنه من اللعب الموسم المقبل، بسبب العقوبة التي يقضيها بالإيقاف لمدة 18 شهرًا لتعاطيه مواد محظورة.

وتم توقيع هذه العقوبة على الموليد في شهر مايو الماضي، بعد ثبوت تناوله للمنشطات، لتقوم اللجنة المختصة بالاتحاد السعودي بإيقافه لعام ونصف.

ومن جانبه قرر اللاعب إنهاء علاقته بشكل كامل مع فريق الاتحاد، بعدما أزال صورته بقميص الفريق على حسابه بموقع "تويتر" ووضع بدلًا منها صورته بقميص المنتخب السعودي.

وأزال المولد أيضًا اسم نادي اتحاد جدة من حسابه الشخصي، ليصف نفسه في التعريف الشخصي له كلاعب بالمنتخب السعودي، في إشارة واضحة بإغلاق الباب تمامًا أمام ارتداء قميص الفريق مرة أخرى.

جدير بالذكر أن المولد بدأ مسيرته بشباب الاتحاد في 2011، وخاض فترة إعارة قصيرة مع ليفانتي بالدوري الإسباني في يناير 2018 قبل العودة في يونيو من نفس العام، لتنتهي رحلته بشكل كامل مع العميد هذا الصيف.