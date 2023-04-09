الموقف يتأزم .. أليكس بايينا يتخذ قراره في شكوى فيديريكو فالفيردي!

جناح فياريال اتخذ قراره بالفعل بشأن الشكوى ضد فالفيردي..

قرر أليكس بايينا جناح نادي فياريال رفع شكوى إلى الشرطة بعد الهجوم الذي تعرض له مساء السبت من الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، بعد مباراة ريال مدريد وفياريال التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الدوري الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تقريرًا عن محطة "أوندا سيرو" الإذاعية، بأن بايينا كان أمامه خيار تقديم شكوى إلى الشرطة أو إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أو إلى الطرفين، لكنه اختار إبلاغ الشرطة بالأمر.

وبالتالي، ستخضع القضية لإجراءات جنائية وتبتعد عن الأمور الرياضية، لذلك لن تكون هناك عقوبة رياضية على لاعب وسط ريال مدريد.

ولكي يحدث ذلك، سيكون على بايينا أن يشتكي فالفيردي أمام لجنة المسابقات، والتي يمكن ألا تتدخل في الواقعة التي حدثت بعد المباراة بجوار حافلة فياريال ولم يشاهدها الحكم.

قرر فياريال عدم تقديم شكوى وترك الأمر في يد بايينا، مع دعم اللاعب في قراره، بتقديم شكوى إلى الشرطة، وقام بفعل ذلك بعد ظهر يوم الأحد في مركز للشرطة في مقاطعة كاستيلون.

فياريال، وفي بيان رسمي أكد رفضه لأي عمل عنيف، وإيمانه الراسخ بنسخة لاعبه من القصة، وأنه سيدعم بايينا طوال هذه العملية برمتها.