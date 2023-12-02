مقللًا من "الموسيقار تاليسكا" .. فهد الهريفي "يتفاخر" بنفسه بعد خسارة النصر أمام الهلال!

نجم النصر الأسبق يطلب اعتذار الجميع له بعد خسارة الديربي!

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كما هي العادة فظهوره يعني إثارة جديدة للجدل، وهذا هو تحديدًا ما فعله فهد الهريفي؛ نجم النصر الأسبق، بعد ديربي الرياض بالأمس أمام الهلال.

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العالمي خسر الديربي بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا، وإلغاء هدف للنصر بداعي التسلل، أحرزه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما عن الهريفي فقد توقع ما حدث في المباراة تمامًا قبل انطلاقها بناءً على تشكيل الفريقين، وصدقت توقعاته بالفعل، ليخرج عقب الشوط الأول منتقدًا البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر، على كثرة التحضير المتأخر في وقت يهاجمه به الهلال بخمسة لاعبين.

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وعقب اللقاء، خرج طالبًا اعتذار الجميع له متعجبًا من تصدر بعض المحللين ممن وصفهم بـ"المتمصلحين" المشهد، بينما هو في الخلف، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "هل من معتذر!!، لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لي، خطابي للعقلاء دائمًا وغيري يريد العامة العاشقة المتعصبة من أجل مصالحه وضعف قاعدته ليصل لمبتغاه الذي لا يخدم كيان أو وظن".

وأضاف: "هذا واقعنا الرياضي: المحب المخلص الفاهم الصادق ابن اللعبة يصبح مُحارَبًا، والكاذب الحكواتي المتمصلح هو من يكون في الواجهة، طال الزمن ولا قصر سأبقى الموسيقار الحقيقي لاعبًا ومحللًا".

استخدام الهريفي لمصطلح "أنا الموسيقار الحقيقي" ربما أراد به كذلك الإسقاط على البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ صانع ألعاب الفريق، بخلاف هجومه على المحللين، فجمهور العالمي يصف البرازيلي بـ"الموسيقار"، بينما تكثر انتقادات نجم النصر الأسبق له من الناحية الفنية وأدواره في الملعب، ليتهمه الجمهور بـ"الحاقد عليه" بداعي أنه لا يريد أن يلقب غيره بهذا اللقب.

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