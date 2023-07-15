المهندس الذي لعب بجوار فينيسيوس: لم نكن نراه، وذهب لمباريات الشباب بالطائرة

فينيسيوس كان يلقى معاملة خاصة في شباب ريال مدريد!

كشف اللاعب السابق لشباب ريال مدريد جوركا زابارتي عن تفاصيل تخص فترة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عندما كان يلعب في المراحل العمرية الأصغر في صفوف الملكي.

جاء هذا في تصريحات نقلها موقع "ريلوفو" على لسان اللاعب الذي اعتزل كرة القدم بوصوله لعمر الـ 24 عقب ثمانية مواسم في صفوف أكاديمية ريال مدريد.

وقال زابارتي: "لقد كان فينيسيوس رائعًا، لم يتحدث كثيرًا، ولم نره في الكثير من المناسبات، لقد كان يتدرب مع الفريق الأول، ويسافر بالطائرة لمباريات الشباب".

وأضاف: "كنا نراه في المباريات فقط، ولم يكن ينقصه في ذلك الوقت سوى تسجيل الأهداف، وقال راموس في التدريبات أنه سيصبح لاعبًا جيدًا".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد أمضى فترة في صفوف شباب الملكي قبل أن يلعب بصفة دائمة مع الفريق الأول بريال مدريد.