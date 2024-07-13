الأب الروحي لبنزيما .. لوران بلان يتولى قيادة اتحاد جدة رسميًا

المدرب الفرنسي يعود للساحة من بوابة النمور

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

ويتولى بلان صاحب الـ58 عامًا قيادة "العميد"، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي رحل عن قيادة الفريق بعد إخفاقاته المتعددة في الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على موقع "X" (تويتر سابقًا): "أهلا لوران .. نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد".

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وشهدت الساعات الماضية، جلسات مستمرة من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع مدرب ليون السابق، والتي كللت بالنجاح وتوقيع العقد بين الطرفين.

ولن تكون مهمة بلان سهلة، حيث يقود فريق عانى كثيرًا في الفترة الماضية وخرج صفر اليدين من الموسم الماضي، بينما حل في المركز السادس بالدوري السعودي للمحترفين.

ورغم ذلك، سيسهل كثيرًا وجود النجم الفرنسي كريم بنزيما داخل الاتحاد، من عمل بلان الذي عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الفرنسي وكذلك مواطنه نجولو كانتي.

يذكر أن بلان بدأ مسيرته مع نادي بوردو، ثم تولى قيادة منتخب فرنسا وانتقل إلى باريس سان جيرمان والريان القطري وأخيرًا ليون، وبعدها غاب عن الساحة ليعود من بوابة الاتحاد.