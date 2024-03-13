المهمة تزداد صعوبة .. برشلونة يقترب من توديع حلم كأس العالم للأندية 2025

برشلونة أمام مهمة صعبة للغاية من أجل الظهور في المونديال..

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بعيدًا عن تحقيق اللقب القاري.. تشهد النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، معركة كبرى بين العملاق الإسباني برشلونة، ومواطنه أتلتيكو مدريد؛ للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجدد"، عبر التصنيف.

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برشلونة تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ بتجاوز عقبة نابولي الإيطالي؛ ليلحق به أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء، بعد قلب تأخره أمام إنتر بهدف نظيف ذهابًا، إلى الفوز بـ"ضربات الجزاء" إيابًا، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتقدمه (2-1).

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، عقد فوز أتلتيكو على إنتر الإيطالي، من حسابات تأهل برشلونة، إلى بطولة كأس العالم للأندية - عبر التصنيف -، والتي تقام في صيف 2025، بمشاركة 24 فريقًا من مختلف القارات.

الصحيفة كشفت عن رفع فريق العاصمة الإسبانية، رصيده في التصنيف إلى 65 نقطة، بعد الوصول إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، وبفارق 6 نقاط عن العملاق الكاتالوني.

وبناءً على ذلك.. يحتاج برشلونة إلى التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على الأقل، في الموسم الرياضي الحالي، مع الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، إلى جانب خسارة أتلتيكو مدريد، في مواجهتيه بدور الـ8.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تحقق ذلك؛ سيتعادل برشلونة وقتها في النقاط مع الأتلتيكو؛ لكن الأفضلية ستكون له، بسبب تحقيقه عدد نقاط أكبر في النسخة الحالية من البطولة القارية.

جدير بالذكر أن برشلونة، يعاني من تراجع كبير على المستوى القاري، في السنوات الأخيرة؛ ما يجعل مهمته في الوصول إلى نصف النهائي "صعبة للغاية"، خاصة مع تواجد كبار أوروبا جميعًا، في دور الـ8.

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