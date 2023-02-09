المهمة باتت أصعب يا هلال.. ريال مدريد يستعيد نجميه قبل نهائي مونديال الأندية

لا شيئ مستحيل في كرة القدم

تلقى ريال مدريد دفعة فنية ومعنوية رائعة قبل نهائي كأس العالم للأندية بعودة اثنين من أهم لاعبيه إلى الفريق قبل مواجهة الهلال.

ريال مدريد فاز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الهلال السعودي في نهائي البطولة العالمية.

وظهر في تدريبات ريال مدريد اليوم كل من داني كارباخال وماركو أسينسيو اللذين غابا عن المباراة الأولى بداعي الإصابة، فيما أفادت مصادر بأن اللاعبين باتا متاحين للنهائي.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إنها توصلت إلى مصادر في البيت الملكي أفادت بأن اللاعبين سيدعمان تشكيلة أنشيلوتي في البطولة الهامة للغاية لحسابات الملكي في الموسم الجاري.