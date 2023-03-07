المهمة المستحيلة .. ريال مدريد أمام فرصة لصنع التاريخ إذا فاز بالدوري الإسباني على حساب برشلونة

ريال مدريد يرغب في أن يصنع تاريخًا جديدًا في الدوري الإسباني..

تسير الأمور بشكل ممتاز مع نادي برشلونة في منافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني، حيث يبتعد بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد بعد مرور 24 جولة من المسابقة، وهو الفارق الذي يبدو أنه لا يمكن تعويضه.

برشلونة تمكن من الفوز مساء الأحد على فالنسيا بهدف دون رد رغم اللعب بنقص عدد في معظم فترات الشوط الثاني، فيما تعثر ريال مدريد بتعادل سلبي محبط أمام ريال بيتيس، ليصبح الفارق تسع نقاط.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن فارق التسع نقاط بحلول الجولة 24 في الدوري الإسباني لم يتم أبدًا التغلب عليه، والمرة الوحيدة التي تمكن فيها فريق من تقليص ذلك الفارق كان برشلونة في موسم 1999-98.

في ذلك الموسم، كان ريال مايوركا يتصدر بفارق تسع نقاط عن برشلونة بعد مرور 14 جولة من المسابقة، لكن برشلونة تمكن من العودة والتصدر وفي النهاية حصل على اللقب.

أما أكثر عودات رائعة في الدوري الإسباني، فجاءت من ثماني نقاط في موسمي 1991-92 و2003-2004، برشلونة عاد في الموسم الأول على ريال مدريد، وفي الثاني قلص فالنسيا الفارق مع "البلوجرانا" ليحصد اللقب.

وما يبدو واضحًا في الوقت الحالي، هو أن ريال مدريد سيصنع التاريخ إذا تمكن من تقليص هذا الفارق في النقاط، وتحقيق اللقب على حساب فريق المدرب تشافي هيرنانديز.