المهمة المستحيلة .. دور الـ16 في دوري الأبطال يُقدم خدمة كبيرة للنصر في سباق التأهل لمونديال الأندية 2025

النصر أمامه طريقين للتأهل لكأس العالم للأندية

فيما حسم الهلال بالفعل تواجده في كأس العالم للأندية 2025، مازال النصر والاتحاد يسعيان بقوة للتواجد معه على نفس الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض غمار البطولة.

الاتحاد ليس أمامه سوى طريق واحد للوصول إلى مونديال الأندية 2025، وهو الفوز بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، فيما النصر لديه طريقان، الأول هو التتويج باللقب القاري، والثاني عبر التصنيف الآسيوي للأندية والذي قد يُوصف بالمهمة المستحيلة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن نظام كأس العالم للأندية 2025 وموعده وآلية التأهل للمشاركة به من مختلف قارات العالم، وفيما يخص آسيا أوضح فيفا أن المقاعد الأربعة المخصصة للقارة ستكون لأبطال النسخ الـ3 الأخيرة من دوري أبطال آسيا بجانب الفريق الأعلى في التصنيف الخاص بأندية القارة.

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الهلال، بطل آسيا 2021، وأوروا ريد دياموندز، بطل 2022، حسما تواجدهما بالفعل في مونديال الأندية 2025، وبانتظار المتوج بدوري أبطال آسيا 2023-2024 ليُرافقهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحال كان الهلال سيتأهل الفريقان الأخيران عبرالتصنيف.

سباق التصنيف كان محصورًا بين 5 أندية أحدهم النصر، لكن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، الذي انتهت مواجهاته بالفعل في شرق القارة، قدم خدمة كبيرة للنادي السعودي بإقصاء ناديين، هما كاواساكي الياباني وبوهانج الصيني، وتحويل السباق من خماسي إلى ثلاثي، لكنه رغم ذلك يبقى سباقًا شرسًا وصعبًا جدًا.

مهمة النصر تبقى شبه مستحيلة لحاجته للفوز في مباراتي دور الـ8 ومباراتي نصف النهائي وواحدة من لقائي الذهاب والإياب للنهائي، وليس هذا فقط! بل ضمان فوز جيونبوك وخروج أولسان وعدم وصوله للمباراة النهائية، لأن في تلك الحالة سيتساوى زملاء كريستيانو رونالدو مع متصدر التصنيف، جيونبوك، برصيد 79 نقطة ويتأهلان معًا.