المهمة المستحيلة .. أهلًا بك مانشيني لتدريب أخضر "جاف"

المدرب الإيطالي مقبل على ظروف لم يشهدها طوال تاريخه

SHAHID

أغلق أخيرًا ملف المدرب الجديد الذي سيخلف هيرفي رينارد في تدريب المنتخب السعودي، وذلك بعد الإعلان رسميًا مساء اليوم الأحد عن تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا جديدًا للأخضر.

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المنتخب السعودي فاز بالتأكيد بمدرب مخضرم حظي بمسيرة مذهلة على صعيد الأندية والمنتخب الإيطالي، والذي قاده للفوز ببطولة يورو 2020، ولكن مانشيني من جانبه سيحظى بتجربة جديدة وسيُجرب ظروفًا صعبة وقاسية لم يعتدها طوال حياته المهنية .. لذا لا نُبالغ حين نقول أنها المهمة المستحيلة.

العشب والشجر يظهر جميل جدًا حين يكون بلونه الأخضر الجميل، لكنه يظهر جافًا قبيحًا حين تغيب عنه المياه ويُترك ليجف ويُصبح يابسًا، والمباريات بالنسبة للاعبين هي التي تُحافظ على جودتهم وموهبتهم .. هي التي تجعل المنتخب الأخضر أخضرًا بالفعل وليس جافًا ويابسًا!

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مانشيني للأسف مقبل على موسم "جفاف" للمنتخب الأخضر، لأن جُل لاعبيه سيقضون الموسم القادم من دوري روشن السعودي على مقاعد البدلاء، وذلك بعد ثورة الأجانب المذهلة في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، والأمر لن يتعلق على مركز محدد بل جميع المراكز في الملعب تضررت بفعل ما حدث في الأسابيع الأخيرة.

لا ننكر الإيجابيات العديدة لثورة الدوري السعودي، سواء على الصعيد الكروي أو غيره، لكن أيضًا لا يُمكن تجاهل سلبية ما حدث على المنتخب السعودي ولاعبيه والتي تجعل مهمة مدربه هي الأصعب على الإطلاق بين أقرانه من مدربي المنتخبات الأخرى.

مانشيني اعتاد رؤية اللاعبين الإيطاليين في الملاعب مع أنديتهم، هنا يجد المساحة الكاملة لاختيار قائمة المنتخب لأي مباراة قادمة، لكن كيف سيفعل هذا مع لاعبي الأخضر؟ أين سيراهم وكيف سيعرف مستواهم؟ قديمًا كان هناك نجومًا يلعبون لكن الآن حتى أولئك النجوم الكبار لن يجدوا لهم مكانًا في الملعب إلا لدقائق قليلة أو في حالات الطوارئ وإصابات النجوم الأجانب.

محظوظ جدًا السعودي الذي سيجد له مكانًا في الملعب في ظل وجود 8 أجانب من مستوى متقدم جدًا حوله، ولكن مشكلة مانشيني ستكون هائلة في بعض المراكز التي لن ترى اللاعبين السعوديين أبدًا، مثل المهاجم والجناح وصانع الألعاب وحارس المرمى.

مانشيني مقبل على مهمة مستحيلة باختيار لاعبين لا يلعبون لمنتخب سقف طموحه عالٍ جدًا ولن يرضى إلا بالصعود على منصات التتويج، وقد رأينا مدى الانتقادات التي وجهت لسلفه رينارد بعد مونديال قطر 2022 للخروج من دور المجموعات رغم الأداء القوي للفريق أمام الأرجنتين وبولندا وفوزه التاريخي على رفاق ليونيل ميسي.

نتمنى أن يحصل اللاعبون السعوديون على الفرصة خلال الموسم الجاري، ونتمنى أكثر أن يستفيد اللاعبين المحليين من الاحتكاك والتدرب مع زملائهم الأجانب لأن ذلك في صالح الأخضر بالطبع .. نحن نريده أن يستمر أخضرًا جميلًا وألا يجف ببعد نجومه عن اللعب.

SHAHID