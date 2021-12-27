المهرب من إنجلترا .. ديست سيودع جحيم تشافي!

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني قد وجد حلًا لمعضلة الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست، الذي خرج بشكل كامل من خطط تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

خروج ديست من خطط تشافي، جعله متاحًا في سوق الانتقالات، ويأمل برشلونة أن ينجح في إتمام صفقة جيدة، تنعش النادي اقتصاديًا وتعفيه من حرج التعاقد مع الأمريكي الدولي مقابل 21 مليون يورو في أكتوبر 2020.

وتدرج ديست في أكاديمية نادي أياكس الهولندي منذ عام 2012، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في 2019، ليجذب أنظار عدد من الأندية الكبرى، قبل أن ينجح برشلونة في الحصول على توقيعه.

ما هي الوجهة المحتملة لديست؟

قناة "nbc sport" الأمريكية أكدت أن آرسنال الإنجليزي يراقب وضع ديست مع برشلونة، وعلى استعداد تام للتعاقد معه.

وكشفت القناة الأمريكية أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال معجب بقدرات ديست، ويحث إدارة النادي على التوقيع معه، وهي الصفقة التي لا تلقى معارضة في أروقة "الجانرز".

ويشير التقرير إلى أن آرسنال على استعداد لتقديم عرض للتعاقد مع ديست في يناير، دون الكشف عن قيمته.

ويطلب برشلونة الحصول على 30 مليون يورو مقابل السماح برحيل ديست، لكن يُشار إلى أن وضع "البلوجرانا" المالي سيجعله يقبل عرضًا أقل.

ما هي الصفقة التي رفضها ديست؟

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن إمكانية عودة ديست من جديد إلى أياكس في صفقة تبادلية مع برشلونة، تشهد انتقال المغربي نصير مزراوي إلى "كامب نو".

لكن ديست يرفض مغادرة برشلونة والعودة إلى هولندا من جديد، حيث يرى ذلك تراجعًا في مسيرته، لكن إذا ما جاءت عروض من الدوري الإنجليزي يمكن أن يحدث شيء مختلف.

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