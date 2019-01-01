المنتخب النيجيري يستدعي أحمد موسى رغم غيابه مع النصر

تدريبات نادي النصر السعودي، أول أمس شهدت مشاركة النيجيري

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استدعاء اللاعب أحمد موسى قائد النسور الخضر من أجل التواجد رفقة منتخب بلاده قبل خوض مباراتي ليسوتو وبنين.

ويأتي استدعاء موسى للتواجد في قائمة منتخب بلاده من قبل المدير الفني جيرنوت روهر، على الرغم من عودته مؤخرًا للتدريبات مع نادي النصر.

تدريبات نادي النصر السعودي، أول أمس شهدت مشاركة النيجيري أحمد موسى، بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة.

وغاب عن تدريبات النصر لمدة 60 يومًا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليعود من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة.

وكان اللاعب يعاني من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها خلال مباراة النصر أمام الفتح أغسطس الماضي، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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يُذكر أن المنتخب النيجيري يستعد لخوض مباراتي ليسوتو وبنين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021.