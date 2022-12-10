"المنتخب المغربي لم يكن ليتأهل لو تعرض لظروف الأخضر"

المغرب تلعب اليوم في ربع النهائي فيما خرجت السعودية من دور المجموعات

توقع الصحفي السعودي عماد السالمي عدم تحقيق المنتخب المغربي لنتائجه الممتازة في كأس العالم قطر 2022 وتأهله لبع النهائي حال تعرض للظروف السلبية التي واجهت المنتخب السعودي في البطولة.

السعودية فاجأت العالم بأداء مذهل وانتصار مستحق على الأرجنتين في المباراة الأولى قبل أن تسقط أمام بولندا بأداء جيد ثم تُقدم أسوأ عروضها وتخسر بطاقة التأهل أمام المكسيك بالهزيمة 2-1.

الأخضر تعرض لظروف صعبة خلال مشواره تتعلق بالإصابات، حيث تعرض لاعبيه سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة خلال المواجهة الأولى، والتحق بهم محمد البريك في الثانية، وقد غاب الثلاثة بجانب الموقوف عبد الإله المالكي عن المباراة الأخيرة أمام المكسيك.

السالمي سُئل خلال تواجده في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد" عن إمكانية تحقيق الأخضر لنتائج المغرب حال اتبع المدرب هيرفي رينارد تعليمات الجماهير ونفذ مطالبهم الخاصة بالتشكيل، فأجاب "الظروف التي حدثت لمنتخبنا الوطني لم يستطع تحملها أحد، ما خذل رينارد هو الغيابات خاصة في عمق الملعب".

تابع "لو لعب المنتخب المغربي دون لاعبين أمام المغرب مثل سفيان أمرابط ويوسف النصيري مثلًا سيتأثر جدًا، الغيابات المهمة حاصرة الأخضر وأبعدت عنه أهم لاعبين خلال المواجهة الحاسمة ضد المكسيك".

أتم "رينارد كان لديه أفكار واضحة خلال جميع مباريات الأخضر في كأس العالم، نجحت أحيانًا ولم تنجح أحيانًا أخرى، لكن ما خذله كان الغيابات ومع احترامي وحبي للمغرب وما يقدمه لكنه لم يتعرض للظروف الصعبة التي تعرض لها المنتخب السعودي".

يُشار إلى أن المغرب ستواجه البرتغال مساء اليوم في ربع نهائي مونديال 2022.