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كأس آسيا

المنتخب القطري يتربع على صدارة عرب آسيا في تصنيف الفيفا

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خاض 11 مباراة خلال الشهر الماضي، وحصد 140 نقطة، وقفز 38 مركزاً
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب القطري الأول لكرة القدم تقدماً تاريخياً في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عقب تحقيق لقب كأس آسيا 2019.

وتربع العنابي على صدارة المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، حيث خاض 11 مباراة خلال الشهر الماضي، وحصد 140 نقطة، وقفز 38 مركزاً ليحتل المركز الــ55 عالمياً.

تصنيف الفيفا – لا تغييرات في ترتيب المنتخبات الأفضل في العالم

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وعلى صعيد القارة الآسيوية احتل المنتخب الإيراني الصدارة وجاء في المركز 22 عالمياً، تليه اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا ثم قطر.

وتقدم المنتخب الإماراتي 12 مركز ليحتل الـ 67 على الصعيد العالمي، والسادس آسيويَا، بينما جاء الأخضر السعودي الـ70 عالمياً والسابع آسيوياً.

القارة الأفريقية لم تشهد تقدماً للمنتخبات العربية، حيث أحتل المنتخب التونسي الوصافة خلف السنغال، وحل في المركز الـ28 عالمياً، وحلت المركز في المركز 43 عالمياً والثالث أفريقيًا، وجاء المنتخب المصري في المركز الـ57 عالمياً والثامن على الصعيد الأفريقي، وتراجع جميعهم مركز واحد في التصنيف.

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