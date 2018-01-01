النتائج المباشرة
كأس آسيا

المنتخب السوري يصل الإمارات من أجل كأس آسيا

آخر تحديث
التعليقات()
شهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل المنتخب السوري الأول لكرة القدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وشهد وصول لاعبي المنتخب السوري استقبالاً حافلاً من جماهير نسور قاسيون الذي يدعمون منتخب بلادهم.

ويتواجد المنتخب السوري في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وفلسطين والأردن.

اختيارات المحررين

وكان عمر السومة قائد المنتخب السوري، قد أكد في تصريحات صحفية له أنهم جاهزون للمنافسة على اللقب الآسيوي.

يُذكر أن بطولة كأس آسيا التي تُقام في الإمارات المكونة من 24 منتخباً، خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019.

الموضوع التالي:
خيسي رودريجيز: أفتقد كرة القدم وجاهز للعودة في يناير
الموضوع التالي:
محمد شريف: لا يوجد مستحيل بالدوري والأهلي على الطريق الصحيح
الموضوع التالي:
هشام محمد يؤكد جاهزيته لمواجهة الداخلية
الموضوع التالي:
إدارة الهلال تُطالب جيسوس بضرورة ضم مهاجم محلي
الموضوع التالي:
مواعيد مباريات الجولة 18 في الدوري المصري، القنوات الناقلة وجدول الترتيب
إغلاق