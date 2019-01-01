المنتخب السعودي يوافق على عودة كمارا للاتحاد

كمارا يعود إلى صفوف الاتحاد قبل استئناف البطولة الآسيوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

وافق يوسف عنبر مدرب المنتخب السعودي، على إعادة هارون كمارا إلى نادي الاتحاد، من أجل الاستعداد للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الاتحاد أمام ذوب آهن الإيراني، يوم الإثنين القادم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويقيم الأخضر معسكراً داخلياً في الرياض، من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي تقام حالياً في العراق.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب السعودي مبارياته في البطولة، يوم الأحد القادم أمام الكويت في مدينة إربيل العراقية.

وينص القانون، على أن النادي يحق له الاحتفاظ بلاعبيه، في حال عدم تزامن المعسكرات مع أيام الفيفا الدولية.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الاتحاد وذوب آهن، ستكون يوم الإثنين 12 أغسطس الحالي.