تعاطف كبير بعد توسله حد البكاء .. المنتخب السعودي يفاجئ طفلًا بهدية خاصة

الطفل توسل لأحدهم كثيرًا في فيديو أحدث تفاعلًا كبيرًا عبر منصة "إكس"

سريعًا، تفاعل المنتخب السعودي مع الطفل العاشق الذي انتشر له فيديو عقب مواجهة باكستان أمس الخميس، والذي ظهر خلاله يتوسل لأحدهم للحصول على قميص الأخضر..

الأخضر حقق الفوز بالأمس أمام باكستان برباعية نظيفة، في الأحساء، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب المباراة، انتشر فيديو لعون السلولي؛ لاعب الأخضر، يقوم خلاله بأهداء قميصه لأحد الشباب في المدرجات، ليتفاجأ هذا الشاب بعدها بطفل يتوسل إليه كثيرًا لمنحه القميص، لكن طلبه قوبل بالرفض التام.

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مع انتشار الفيديو بشكل كبير عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أراد مجلس جمهور المنتخب السعودي تكريم الطفل بهدية خاصة، إذ تقرر دعوته لحضور مران الأخضر لمقابلة السلولي واللاعبين بعد غدٍ الأحد.

يشار إلى أن السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني تستعد لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات، حيث تواجه الأردن في 21 من نوفمبر الجاري.