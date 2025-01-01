تقرير منتظر وحقيقة الاعتزال .. توابع خروج المنتخب السعودي من خليجي 26.

رينارد غير راضٍ عن أداء الأخضر في خليجي 26

ودع المنتخب السعودي منافسات بطولة خليجي 26 من دور نصف النهائي، على يد نظيره العماني، لتحدث عدة توابع بعد هذا الخروج غير المتوقع.

وانتشرت بعض الأخبار عقب الخروج من بطولة كأس الخليج، التي تؤكد على أن محمد العويس حارس مرمى حارس مرمى الأخضر، أبلغ زملائه بأنه سيعتزل دوليًا.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" على أن العويس لم يتخذ خطوات رسمية بشأن هذا الاعتزال، بل كانت مجرد "ردة فعل" من جانب الحارس بعد الخروج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ضمن توابع خروج الأخضر من خليجي 26، فإن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، سيقوم برفع تقرير فني شامل، بشأن مشاركة الفريق في البطولة.

وسيتضمن هذا التقرير تقييمًا لأداء اللاعبين وملاحظاته بشأن التحضيرات والأداء الجماعي، والتقرير سيشكل أساس عمله لمعالجة النقاط السلبية، وتعزيز الجوانب الإيجابية، استعدادًا لتصفيا كأس العالم 2026.