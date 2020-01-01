صور | المنتخب السعودي يكشف عن قميصيه الجديدين ويُعلن إصابة مهاجمه بكورونا
كشف المنتخب السعودي عن قميصه الأساسي والبديل الذي سيرتديه لاعبوه خلال موسم 2020-2021، وقد جاء الأول باللون الأبيض فيما الثاني بالأخضر.
نجوم الأخضر دخلوا معسكرًا تدريبيًا تزامنًا مع أسبوع الفيفا، وقد هزموا جامايكا وديًا يوم السبت الماضي 3-0 وسيلتقون بها مجددًا مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك استعدادًا لتصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .
وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر عن القميص الجديد مع جملة "طقمنا من هويتنا"، مع التأكيد على توفره في متاجر شركة نايكي المصنعة.
طقمنا من هويتنا .. نقدم لكم الطقم الجديد— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020
للمنتخب السعودي 2020-2021 من@nikefootball #youcantstopus
متوفر الان في متاجر .Nike pic.twitter.com/rkuK5XvG0N
طقم المنتخب الجديد ..متوفر الان في متاجر .Nike pic.twitter.com/ICdhzLp4dv— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020
طقم المنتخب السعودي الاحتياطي @nikefootball ..طقم يجسد ثقافتنا— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 17, 2020
#youcantstopus
متوفر الآن في متاجر NIKE pic.twitter.com/1mSNQzlLVW
من جانب آخر، أعلن تويتر المنتخب السعودي إصابة المهاجم الشاب أيمن يحيى بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وغيابه عن مباراة جامايكا الودية مساء اليوم.
مهاجم النصر سيخضع للعزل الصحي وفق الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة السعودية، وقد بات مرجحًا غيابه عن ديربي الرياض أمام الهلال في الـ23 من نوفمبر الجاري ضمن خامس جولات دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.