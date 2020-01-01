نصراوي يسخر من حارس مرمى الهلال، والدعيع يرد بقوة

المنتخب السعودية من المقرر أن يلتقي جامايكا وديًا في السعودية

سخر سالم العثمان مدير الكرة السابق بنادي النصر من حبيب الوطيان حارس مرمى الهلال واستدعائه لتمثيل المنتخب السعودي خلال مواجهتي جامايكا الوديتين المقرر إقامتهما خلال معسكر الأخضر الحالي.

الأخضر بدأ معسكره اليوم والذي سيمتد لتسعة أيام ويتخلله مباراتين يومي 14 و17 نوفمبر الجاري أمام جامايكا استعدادًا لتصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين .

وكان رينارد قد أعلن قائمة من 28 لاعبًا للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي وتضمنت اسم حارس مرمى الهلال حبيب الوطيان، فيما غاب عنها الحارس الأول عبد الله المعيوف.

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وعلق العثمان على قائمة الأخضر بالقول عبر حسابه على تويتر "بالتوفيق، لكن من هو حبيب الوطيان؟".

بالتوفيق بس مين حبيب الوطيان ؟ https://t.co/jnfwqjnJjG — سالم العثمان (@SalemAlOthman) November 8, 2020

ولم يُفوت حارس المرمى الأسطوري في الكرة السعودية "محمد الدعيع" ذلك التعليق الساخر من العثمان دون رد، إذ أجابه قائلًا "هذا إن شاء الله مستقبل الهلال يا سالم".