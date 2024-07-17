مفاجأة من المنتخب السعودي .. ومصدر رسمي في النصر يوضح سبب غياب نواف العقيدي عن معسكر البرتغال

أخيرًا أزال حيرة الجماهير..

قبل أيام انطلق معسكر النصر السعودي الإعدادي في البرتغال، الجميع انتظر أنه يكون حارسه نواف العقيدي أول الحاضرين، لكن كانت المفاجأة الصادمة هو عدم حضوره حتى كتابة هذه السطور.

النصراويون بدأوا يدينون مسؤولي النادي، بحكم أن العقوبة الموقعة على الحارس؛ إيقاف لمدة خمسة أشهر بتهمة التمرد على المنتخب السعودي، قد انتهت بالفعل الشهر الجاري، فما سبب غيابه؟

صحيفة "الرياضية" نقلت عن مصدر رسمي في إدارة النادي العاصمي، مؤكدة أن العقيدي لم يعد موقوفًا ويمكنه خوض المباريات الرسمية بصورة طبيعية.

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أما عن عدم حضوره للمعسكر، فقال المصدر: "مشكلته تتعلق بجواز السفر، وسيلتحق بنا فور حلها".

على جانب آخر، زفت الصحيفة بشرى للعقيدي مؤكدة أنه يتقدم قائمة المنتخب السعودي الأولية التي ستتجه للصين، لافتتاح تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تلك القائمة الأولية تضم 35 لاعبًا، من بينهم سلطان الغنام كذلك الذي غُرم ماليًا على إثر قضية التمرد نفسها، لكن الطرف الثالث في القضية "سلمان الفرج"؛ قائد الأخضر، يواصل المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني استبعاده.

يذكر أنه الأخضر السعودي يفتتح التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال بمواجهة إندونيسيا في الخامس من سبتمبر المقبل، ثم الصين في العاشر من الشهر ذاته.