"سأستغرب لو رشح أحد المنتخب السعودي لهذا السبب!" .. نجم الإمارات السابق يزيد الجدل بعد أزمة يونس محمود

جدل تصريحات كأس الخليج متواصل..

لم تمر دقائق على تبرير يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، لـ"ضحكته" ضد المنتخب السعودي، حتى زاد أحمد سعيد، نجم الكرة الإماراتية السابق، الجدل في الشارع الرياضي الخليجي.

يونس "ضحك" عندما تم سؤاله عن ترشيح المنتخب السعودي، للتتويج بلقب بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، الأمر الذي اعتبرته جماهير المملكة، بمثابة السخرية والتقليل من الأخضر؛ وهو الأمر الذي نفاه الأسطورة العراقية منذ قليل.

لكن.. سعيد قال في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الإثنين: "يونس محمود لم يرتكب أي خطأ.. إذا سألني أحد هل المنتخب السعودي مرشح للتتويج بلقب كأس الخليج؛ سأرد عليه باستغراب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار نجم الكرة الإماراتية السابق إلى أن تصريحاته، ليست تقليلًا من المنتخب السعودي أو تاريخه؛ ولكن.. لأن الأخضر يدخل بطولات كأس الخليج، من أجل الإعداد فقط للاستحقاقات القادمة، وليس للمنافسة على اللقب.

وشدد أحمد سعيد على أنه لذلك؛ لا يُمكن اعتبار منتخب السعودية الأول لكرة القدم مرشحًا للتتويج ببطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وكان ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، والمدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، أكدا على أن الأخضر يشارك في "خليجي 26"، من أجل التتويج باللقب فقط؛ وهو ما يختلف عن ما ذكره سعيد.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية خسر مباراته الافتتاحية في "خليجي 26"، بهدفين مقابل ثلاثة أمام نظيره البحريني، في الجولة الأولى من منافسات "المجموعة الثانية"؛ التي تضم العراق واليمن أيضًا.