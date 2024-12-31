"اعتزال لاعب دولي!" .. أولى ضحايا نكسة المنتخب السعودي في كأس الخليج

أولى مفاجآت توديع "خليجي 26"..

يبدو أن توابع بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بدأت تظهر على الساحة الرياضية السعودية.

منتخب السعودية الأول لكرة القدم ودع بطولة "خليجي 26"، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد الخسارة (1-2) أمام نظيره العماني، في دور نصف النهائي.

وفي أول رد فعل على هذا الوداع المأساوي من بطولة كأس الخليج؛ أعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي مساء اليوم الثلاثاء، "اعتزال" أحد اللاعبين الدوليين.

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السبيعي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إذا ما صدقت المعلومة التي وصلتني.. اعتزال لاعب دولي؛ بعد مشاركته في (خليجي 26)".

وتترقب الجماهير السعودية الإعلان عن هوية هذا اللاعب، الذي اتخذ قرار الاعتزال؛ خاصة أن السبيعي رفض ذكر اسمه في تغريدته.

وكان السعوديون يأملون في أن يسود الاستقرار داخل المنتخب السعودي، بعد عودة هيرفي رينارد لتولي منصب المدير الفني؛ حيث شهدت مرحلة سلفه روبرتو مانشيني، العديد من المشاكل مع اللاعبين، بالإضافة إلى سوء النتائج.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تنتظره مهمة شاقة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث يحتل حاليًا "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة؛ قبل 4 جولات من النهاية.