اعتذار وعتاب بعد الإهانة على الهواء .. تطورات مثيرة في هجوم علي نوري على يونس محمود

الجدل يُحيط بالنجم العراقي السابق

يبدو أن يونس محمود، نائب رئيس اتحاد كرة القدم العراقي، سيكون محور الجدل المصاحب لبطولة كأس الخليج الـ26 المقامة في الكويت حاليًا، حيث ارتبط منذ اليوم الأول بأزمات كبيرة أبرزها سخريته من طموح المنتخب السعودي بالفوز باللقب وآخرها هجوم الإعلامي علي نوري الشرس عليه مساء أمس.

النجم العراقي المعتزل كان قد أبدى غضبه واستياءه من ترصد البعض به في العراق، وقد أجرى حوارًا مع برنامج "ليالي الخليج" عبر قناة "اي نيوز" انتهى بطريقة سيئة ومهينة له، حيث قُطع عنه البث وتعرض لهجوم شرس من مقدم البرنامج "علي نوري" وتهديد بالتوجه للمحاكم، وذلك بعد اتهامه القناة والبرنامج والمراسل بأنهم "إعلام مدفوع الثمن".

القناة العراقية تداركت ما حدث بإصدار بيان رسمي حمل اعتذار وعتاب لبطل آسيا 2007 مع العراق، حيث تقدمت القناة باعتذار عما بدر من علي نوري، مؤكدة أن ما قاله لا يُمثل رأي القناة ولا توجهاتها أبدًا، وفي نفس الوقت حمل عتابًا ليونس محمود على اتهامه القناة والبرنامج بأنهم إعلام مدفوع الثمن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منتخب العراق وقع في المجموعة الثانية في خليجي 26، بجانب السعودية واليمن والبحرين، وقد حقق الفوز في المباراة الأولى على اليمن وسيلعب اليوم ضد البحرين فيما ستكون المواجهة الأخيرة مرتقبة أمام السعودية.

الأخضر كان قد خسر أمام البحرين 3-2 في المباراة الأولى وبحاجة للانتصار على اليمن اليوم للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نصف النهائي.