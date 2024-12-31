"لاعبو المنتخب السعودي تبخروا!" .. مراسل عراقي يسخر من علي البليهي ونجم عمان يقلده بـ"احتفالية البالونة"

البليهي في مرمى النيران مجددًا..

يبدو أن الكثيرين استغلوا سقوط منتخب السعودية أمام عمان، في نصف نهائي كأس الخليج "السادسة والعشرون"، مساء اليوم الثلاثاء، للسخرية من المدافع علي البليهي.

السعودية ودعت بطولة "خليجي 26"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الخسارة (1-2) أمام عمان، في دور نصف النهائي.

وبعد نهاية المباراة مباشرة.. ظهر مراسل "قناة الرابعة الرياضية" العراقية؛ وهو يردد: "لاعبو السعودية تبخروا.. ما حد شاف علي البليهي؟ أين البليهي؟".

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وواصل المراسل سخريته من مدافع المنتخب السعودي؛ قائلًا: "شكله غادر إلى الرياض أو جدة مباشرة.. لا يريد الظهور مع هذا الإعلامي!".

البليهي كان قد فتح النار على يونس محمود، نائب رئيس اتحاد الكرة العراقي، في تصريحات مع الإعلامي أشرف بن عياد، بعد الفوز على أسود الرافدين (3-1)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ على خلفية أزمة "الضحكة" الشهيرة.

وعلى جانب آخر.. قام أحمد الخميسي، نجم منتخب عمان، بتقليد "احفالية البالونة" الشهيرة للبليهي؛ وذلك بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، وإقصاء الأخضر السعودي من "خليجي 26".

ووقف الخميسي أمام الكاميرات، بنفس طريقة علي البليهي؛ حيث حرص على التقاط بعض الصور وهو ممسكًا بـ"البالونة" في فمه؛ في سخرية واضحة من مدافع منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن منتخب عمان سيواجه في المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، الفائز من القمة التي تجمع أصحاب الأرض الكويت ضد البحرين.