الأخضر السعودي يتطلع لاستمرار التفوق والابتعاد عن مفاجآت سنغافورة

المنتخب السعودي يتفوق على سنغافورة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مساء يوم الخميس، تنطلق مواجهة في غاية القوة بين المنتخب السعودي ونظيره السنغافوري، في الجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

المنتخب السعودي سيلعب لأول مرة في تاريخه على ملعب الملك عبد الله ببريدة في القصيم، وذلك في مواجهة قوية أمام سنغافورة.

الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينار يسعى لتحقيق أول انتصار رسمي رفقة الأخضر، بعد تعثره في المباراة الأولى أمام اليمن، حيث تعادلا بهدفين لمثلهما.

ويسعى المنتخب السعودي لاستمرار تفوقه التاريخي على نظيره السنغافوري، وتجنب أي مفاجآت أخرى، بعد مفاجأة المنتخب اليمني في مباراة الجولة الماضية.

ويتفوق المنتخب السعودي تاريخيًا على نظيره السنغافوري، حيث لم يلتقيا المنتخبين سوى في مباراتين رسميتين وهم:

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المباراة الأولى كانت عام 2008 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010، وحقق الأخضر الفوز بهدفين دون رد، أحرزهما ياسر القحطاني ومالك معاذ.

أما عن المباراة الثانية، فاستطاع المنتخب السعودي أن يكرر فوزه على السعودية بهدفين دون رد، في عام 2008، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، أحرز الهدفين عبده عطيف وأحمد الفريدي.

المنتخب السعودي يقع في المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية، والتي تضم سنغافورة وفلسطين واليمن وأوزبكستان.

وسيلعب المنتخب السعودي مباراة الجولة القادمة، أمام نظيره الفلسطيني في مدينة رام الله.