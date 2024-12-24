وجه رسالة للجمهور .. رينارد: وضعنا ليس حرجًا، وليس لدى المنتخب السعودي مشكلة في المهاجمين

المدرب الفرنسي يتحدث في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اليمن

رفض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي وصف الوضع الحالي للفريق بالحرج، مؤكدًا أن فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونصف نهائي كأس الخليج 26 مازالت متاحة.

الأخضر كان قد خسر أمام البحرين في مباراته الأولى ضمن خليجي 26، ويستعد حاليًا لمواجهة اليمن فيما ختام دور المجموعات سيكون أمام العراق، وقد تحدث رينارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الأولى مؤكدًا أن الفريق يمتلك فرصه بيده ويستطيع التأهل للمرحلة التالية بالفوز في المباراتين التاليتين.

وأضاف "مرحلة المجموعات 3 مباريات وهدفنا في النهاية أن نكون في المركز الأول أو الثاني، لسنا في وضع حرج حاليًا، الفارق بيننا وبين المركز الثاني في تصفيات كأس العالم نقطة واحدة، وفي كأس الخليج الأمور بيدنا ومتبقي لنا مباراتين. استخدام وصف "وضع حرج" ليس الآن، أتفهم إحباط الجمهور وخيبة أمله وأقول لهم أننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الحلول المناسبة".

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تابع "لم نفقد الأمل في التأهل في كأس الخليج، في 2019 بدأنا بالخسارة أمام الكويت ووصلنا النهائي، كرة القدم تتغير في لحظة وجميع فرق البطولة متقاربة المستوى".

المدرب الذي خلف روبرتو مانشيني في تدريب السعودية نفى تمامًا وجود مشكلة في المهاجمين لدى المنتخب، قائلًا "أدرك من خلال تجربتي الطويلة أن الحديث عن اللاعبين غير المنضمين لقائمة المنتخب يبدأ عند أي خسارة، ليس لدينا مشكلة في المهاجمين وعلينا الثقة بالمتواجدين معنا وأنا أثق بهم، عبد الله رديف وسالم الدوسري يستطيعون التسجيل وجميع اللاعبين كذلك، سجلنا هدفين أمام البحرين لكن المشكلة كانت في الأخطاء الدفاعية واستقبال 3 أهداف".

وعند سؤاله عن الفارق بين أداء اللاعبين في أنديتهم والمنتخب، أجاب "تحدثت مع اللاعبين عن ذلك، قلت لهم أنهم لا يمتلكون لاعبين أجانب هنا في المنتخب، وأن عليهم اللعب لعلم وشعار وطنك. الأمر لم يكن طبيعيًا في الأشهر الماضية وعلينا أن نعترف بأننا لسنا جيدين، نحن مطالبون بتحسين الأمور في المرحلة القادمة".

وأوضح رينارد أنه لم يكن يعلم بإصابة صالح الشهري حين استدعى مروان الصحفي رغم أنه لن ينضم للمنتخب سوى يوم 28 ديسمبر، مختتمًا حديثه بتوجيه رسالة للجمهور السعودي، قال فيها "أطلب من الجمهور عدم الاستسلام، علينا التمسك بالأمل ومواصلة الطموح، مازال لدينا مباراتين للتأهل وبعدها سنركز على التصفيات المؤهلة لكأس العالم. أتفهم خيبة أمل الجمهور من المباريات السابقة ولكن أريدهم أن يدركوا أننا نعمل على تصحيح الوضع. كرة القدم مثل الحياة .. هناك أيام جميلة وأخرى قاسية وما علينا سوى أن نتحلى بالقوة في الأيام الصعبة".