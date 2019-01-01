المنتخب السعودي الشاب يخسر أمام البرتغال بثلاثية

أنهى المنتخب السعودي للشباب مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أنهى المنتخب السعودي للشباب مبارياته الودية قبل خوض منافسات كأس العالم للشباب والتي تُقام الأسبوع المُقبل في بولندا.

الأخضر الشاب سقط أمام المنتخب البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

علاش يخاف النصر وعنده حمد الله وأمرابط؟ 🇲🇦

ونعم، الهلال امتلك أسبابًا لـ"يخاف" من أجلها وأفقدته اللقب في نهاية المطاف! 😲

هنا قصة أغلى دوري في تاريخ المنطقة العربية 🇸🇦#Yallagoal #يلاجول

pic.twitter.com/pKFljYUnVv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

المنتخب السعودي أنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله فرج الغشيان، في الدقيقة 28، من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

برازيل أوروبا المنتخب البرتغالي قلبوا النتيجة لصالحهم الشوط الثاني وسجل لاعبيها 3 أهداف متتالية، في الدقائق 57 و68 و76.

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المنتخب السعودي يستهل مبارياته السبت القادم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للشباب 2019، والتي تستضيفها بولندا، أمام المنتخب الفرنسي في المجموعة التي تضم مالي وبنما.