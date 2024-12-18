"مجموعة السعودية صعبة للغاية" .. إجابة غريبة من رينارد عن المرشحين للفوز بكأس الخليج 26

تصريحات مثيرة من المدير الفني للأخضر

لم يُخف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية مخاوفه من شدة وصعوبة المنافسة خلال بطولة كأس الخليج العربي التي ستنطلق في الكويت بعد أيام قليلة.

الأخضر وقع في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات البحرين واليمن والعراق، وقد وصف صاحب الـ56 عامًا المجموعة بالصعبة جدًا، وذلك خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية.

وأضاف "مجموعتة المنتخب السعودي تضم أسماءً قوية، وستكون المنافسة صعبة للغاية، المواجهة الأولى أمام البحرين، الأحد المقبل، مهمة جدًا".

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وعند سؤاله عن ترتيبه للمنتخبات المرشحة للفوز باللقب حسب الأفضلية، قدم رينارد إجابة غريبة! إذ أكد أن جميع المنتخبات تمتلك حلم الفوز باللقب وستقاتل لذلك.

بقوله "جميع الفرق المشاركة في بطولة الخليج تحلم بالفوز بهذه الكأس".

يُشار إلى أن السعودية لم تنجح بالفوز بلقب "خليجي" منذ عام 2003، ويتطلع الشعب السعودي لكسر تلك العقدة والفوز باللقب الرابع للمنتخب في البطولة على الأراضي الكويتية.