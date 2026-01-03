المنتخبات العربية أمام تحدٍ كبير في كأس الملوك للمنتخبات 2026 بالبرازيل

تنطلق اليوم السبت 3 يناير منافسات كأس الملوك للمنتخبات 2026 في مدينة ساو باولو البرازيلية، بمشاركة 20 منتخباً وطنياً من مختلف قارات العالم، من بينها أربعة منتخبات عربية، في نسخة ثانية تُقام بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الافتتاحية.

وتشارك في البطولة منتخبات السعودية وقطر والجزائر والمغرب، في مشاركة تمثل اختباراً لقدرة المنتخبات العربية على المنافسة ضمن منظومة كروية حديثة تجمع بين الأداء الرياضي وصناعة المحتوى الرقمي، وتقدم نموذجاً جديداً لكرة القدم الترفيهية ذات الطابع العالمي.

ويخوض منتخب السعودية منافساته في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات المكسيك والهند وإندونيسيا، بقيادة صانع المحتوى دربحة، بطل دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يشارك منتخب قطر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات البرازيل وإسبانيا وبيرو، ويقوده صانع المحتوى أبو فلة.

ويخوض منتخب المغرب منافساته ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كولومبيا وتشيلي وهولندا، ويقوده صانع المحتوى إلياس المالكي، فيما يشارك منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيطاليا وفرنسا وبولندا، برئاسة صانع المحتوى هاشمي.

KING'S LEAGUE MENA

سيكون المنتخب السعودي أول المنتخبات العربية خوضاً لمنافسات البطولة، عندما يواجه منتخب المكسيك اليوم السبت عند الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما تخوض المنتخبات العربية الثلاثة الأخرى مبارياتِها الأولى يوم الأحد، حيث يلتقي منتخب الجزائر مع بولندا عند الساعة 9:00 مساءً، ويواجه منتخب قطر نظيره البيروفي عند الساعة 11:00 مساءً، بينما يلتقي منتخب المغرب مع كولومبيا عند الساعة 12:00 منتصف الليل (فجر يوم الاثنين) بتوقيت السعودية.

وسيتمكن الجمهور من متابعة مباريات المنتخبات العربية المشاركة عبر البث المباشر على الحسابات الرسمية لقادة المنتخبات على منصات البث الرقمي. كما يتواجد في مدينة ساو باولو صانعا المحتوى فواز وطربون، رئيسا فريقي FWZ و«تيربو» اللذين شاركا في منافسات دوري الملوك خلال الموسم الماضي، حيث يقدمان تغطية مباشرة للمباريات إلى جانب محتوى رقمي متنوع يواكب مجريات البطولة.

كما تحظى بطولة كأس الملوك للمنتخبات بتغطية إعلامية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تُنقل المنافسات مباشرة عبر قناة «MBC Action» التلفزيونية، ومنصة «شاهد» الرقمية، إلى جانب الحسابات الرسمية لمنظومة دوري الملوك على منصات التواصل الاجتماعي والبث المباشر.

KING'S LEAGUE MENA

وتستمر منافسات البطولة حتى 17 يناير الجاري، وتشهد إقامة 40 مباراة، على أن تُختتم بالمباراة النهائية على ملعب أليانز باركي في مدينة ساو باولو، وسط حضور جماهيري كبير. وتُقام نسخة عام 2026 في البرازيل، بعد أن استضافت إيطاليا منافسات النسخة الماضية، والتي شهدت تتويج المنتخب البرازيلي باللقب، ليعود في النسخة الحالية للدفاع عن لقبه على أرضه وأمام جماهيره.

وتأتي نسخة عام 2026 امتداداً للنجاح القياسي الذي حققته بطولة عام 2025، حيث سجلت أكثر من 100 مليون مشاهد حول العالم، وحققت 910 ملايين مشاهدة فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى 1.5 مليار انطباع رقمي، وذروة مشاهدة مباشرة بلغت 6 ملايين مشاهد متزامن، ما عزز مكانة كأس الملوك للمنتخبات كإحدى أبرز البطولات الحديثة في مجال الترفيه الرياضي على المستوى العالمي.

وتقام البطولة ضمن منظومة دوري الملوك، وتهدف إلى إعادة تقديم كرة القدم بأسلوب عصري يتماشى مع تطلعات الجيل الرقمي، من خلال مباريات سباعية سريعة الإيقاع وقواعد مبتكرة تجمع بين المنافسة الرياضية وصناعة المحتوى.