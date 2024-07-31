"معًا ننمو" .. رسالة الملك سلمان بعد تقديم ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 ووعد من ولي العهد إلى العالم

السعودية تستعد لحدث تاريخي كبير..

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، "كلمة" بمناسبة تسليم ملف ترشح المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034.

المملكة العربية السعودية مُقبلة على "استضافة" الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى، أبرزها كأس أمم آسيا 2027؛ وسط طفرة هائلة تشهدها البلاد، في هذا القطاع.

وفي هذا السياق.. قال الملك سلمان في كلمته: "تؤمن المملكة العربية السعودية بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة، ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم".

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وشدد خادم الحرمين الشريفين، على أنه من خلال "رؤية المملكة 2030"، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهميةً كبيرة؛ فإن السعودية يسرها أن تقدّم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكد على أن المملكة ستعمل مع المجتمع الدولي، لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم، معربًا عن ثقته في تهيئة كافة الظروف لتحقيق الأهداف المشتركة؛ في صناعة مستقبل مشرق ومبهر للعبة الأكثر شعبية في العالم.

ومن ناحيته.. وعد الأمير محمد بن سلمان، بتقديم المملكة نسخة استثنائية وغير مسبوقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وإسعاد عشاق هذه اللعبة بـ"تجربة سياحية وثقافية ورياضية متنوعة"، ترتكز على إرث حضاري تاريخي عظيم.

وأشار ولي العهد إلى أن المملكة، أصبحت واحدةً من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذبًا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن السعودية تصدرت قائمة الأمم المتحدة "العالمية"، في نمو عدد السياح الدوليين، عام 2023.

وكشف ابن سلمان عن أن ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، يرفع شعار "معًا ننمو"؛ والذي يجسد ما تعيشه المملكة من نمو وتطور في عالم كرة القدم.

وختامًا.. أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن الملف السعودي يُعد فرصة ثمينة، للعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لتنمية مستقبل كرة القدم في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.