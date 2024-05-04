الملكي بطلًا للدوري الإسباني.. جيرونا يمنح ريال مدريد هدية ثمينة ويطرد برشلونة من كأس السوبر!

رسميًا ريال مدريد بطلًا للدوري الإسباني...

نجح جيرونا، في حسم مباراته أمام برشلونة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني، ليتأكد بتلك النتيجة حسم ريال مدريد اللقب للمرة الـ 36 في تاريخه.

وبعد مباراة اليوم وصل جيرونا إلى النقطة 74 في المركز الثاني من ترتيب الدوري، وبفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث، وانفرد ريال مدريد بالصدارة بعد وصوله إلى 87 نقطة.

افتتح الفريق الكتالوني، أهداف المباراة اليوم في الدقيقة الثالثة عن طريق كريستينسن، قبل أن يتعادل دوفبيك سريعًا لأصحاب الأرض، ثم عاد ليفاندوفسكي بتقدم جديد لبرشلونة، مع نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، قلب جيرونا الطاولة على الفريق الكتالوني، بثلاثة أهداف حسم بهم المباراة، وصعد إلى وصافة ترتيب الليجا.

وبتلك النتيجة يتصعب موقف برشلونة، في المشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، إذ يتأهل إلى البطولة أصحاب المركزين الأول والثاني في الدوري، وسيتعين على أبناء المدرب تشافي هيرنانديز، الانتصار في كافة المباريات القادمة، مع انتظار تعثر جيرونا، لضمان المشاركة.