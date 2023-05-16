فيديو | بعد أزمة "البانرات" .. إجبار مشجعين على خلع قمصان الاتحاد لحضور كلاسيكو الهلال!

الاتهامات تحاصر إدارة الملز بعد مواقفها المعاكسة لجماهير الاتحاد قبل مواجهة الهلال

تستمر أزمات كلاسيكو الهلال والاتحاد، التي تزداد أكثر من أي مرة مضت في السنوات الماضية، مع اتهامات لإدارة ملعب "الملز" لتعمد التضييق على جماهير العميد.

الزعيم يستضيف العميد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" فيديو لرجال الأمن أمام بوابات الاستادات يمنعون بعض الجماهير التي ترتدي قميص الفريق الجداوي وتحمل الشالات الملونة بالأصفر والأسود من دخول الاستاد من الجهة المخصصة لجماهير الهلال.

وطالب رجال الأمن المشجعين بتغيير قمصان الاتحاد وشالاته، كي يتم السماح لهم بالدخول، وهو ما أشاد به البعض لمنع الاحتكاكات بين جماهير الفريقين، فيما أثار استياء آخرين.

جدير بالذكر أن إدارة الملز كانت قد أجبرت رابطة الاتحاد قبل قليل، على إزالة اللافتات "البانرات" الخاصة بها من على سياج الملعب، والتي كانت تحمل عبارات "الرياض صفراء"، و"لا يهمونك .. جمهورك وراك".