الملاعب المحايدة تهدد استكمال البريميرليج

أين يستكمل البريميرليج؟ سؤال جديد يؤرق ليفربول والبقية

تناقش الأندية رفقة القائمين على كرة القدم الإنجليزية سبل استكمال البريميرليج خلال الموسم الحالي بأكثر الطرق أمانًا.

وتخطط الأندية العشرين التي تشكل عقد البريميرليج للتصويت يوم الإثنين المقبل على مقترح يسمح بإقامة المباريات على عدد من الملاعب المحايدة.

ولكن مع ذلك، تعارض بعض الأندية مسألة استكمال البريميرليج في ملاعب محايدة حفاظًا على نزاهة المنافسة والتي ستحرم بعض الأندية من أبسط حقوقها.

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وسرعان ما عارض الرئيس التنفيذي لنادي برايتون بول باربر هذه الخطة قائلاً إنها ستضر بنزاهة المنافسة وستجعل الأمور غير عادلة.

وأضاف الرجل لراديو بي بي سي أن الاقتراح يحتاج إلى موافقة 14 من أصل 20 ناديًا في الدوري الممتاز من أجل الموافقة على تنفيذه.

وقال ريتشارد بيفان الرئيس التنفيذي لرابطة المدربين اليوم إن الموسم ربما يتم إلغاؤه في حال عدم الموافقة على اللعب في ملاعب محايدة.

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ويستعد الدوري الإنجليزي للسير على خطى الدوري الألماني، والذي من المقرر أن يكون أول دوري أوروبي من الدوريات الكبرى يعود بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.