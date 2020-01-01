المكسيك كادت أن تحرم كلوب من ليلة ريمونتادا برشلونة

كيف عاش يورجن كلوب ليلة ريمونتادا ليفربول على برشلونة؟

تحدث المدير الفني لليفربول يورجن كلوب عن تفاصيل الليلة التاريخية لريمونتادا الريدز أمام برشلونة والتي اعتبرها أفضل ليلة في حياته على الإطلاق.

ومر اليوم عام على الريمونتادا التاريخية، لتحتفل جماهير الريدز بالذكرى السنوية الأولى على أفضل ليلة عاشوها منذ عام 2005 ومعجزة أسطنبول.

وحول ذلك، قال يورجن كلوب لبي تي سبورتس إن هدف أوريجي لم يكن إلا الكرزة التي زينت الليلة التاريخية التي عاشها الريدز في أنفيلد يومها.

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وأضاف: "لقد كانت مباراة تاريخية، وبعدها تأهلنا ولعبنا المباراة النهائية، كان علينا أن نتعلم أنه علينا دائمًا العمل كفريق، كنا بحاجة للفوز بهذا النوع من المباريات"

وتابع: "كان علينا قبول ذلك، في المباراة النهائية لم نقدم أفضل شيء لنا، ولم نلعب المباراة التي كان من المفترض أن نلعبها، ولكننا فعلنا أشياء أخرى للفوز"

وأردف: "هدف أوريجي في مرمى توتنهام كان كافيًا للفوز، لقد كانت تلك هي اللحظة الأجمل في حياتي بعدما توجت اللحظة الأجمل الأولى أمام برشلونة بلقب دوري الأبطال"

بينما كان انتصارًا شخصيًا للمدير الفني الألماني، ذهب كلوب سريعًا لتذوق اللحظة مع عائلته، التي يعترف بأنها تعاني معه عندما يفوز فريقه أو يخسر مباريات كبيرة.

وأكمل: "أنا مدرب كرة قدم محترف، لذا فإن أحد الأشياء التي يجب أن أقبلها هو أنه يمكنك أن تخسر المباريات، لذا تعلمت ذلك في وقت مبكر جدًا"

وحول اللحظة التي كادت تحرمه من ذلك، قال كلوب إنه كان مطلوبًا في 2015 من أجل الإشراف على المنتخب المكسيكي، ولكنه اعتذر لهم لأنه يريد الاستمرار مع الأندية في أوروبا.

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يذكر أن يورجن كلوب كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول في تاريخ ليفربول منذ 1990، ولكن فيروس كورونا قد أجل الحلم قليلًا.