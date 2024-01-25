المكالمة الملعونة .. تلميذ مورينيو يلحق بأستاذه بنفس سيناريو الفشل!

الضربات تتوالى على رأس الثنائي البرتغالي

رحل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر المصري من منصبه، بنفس الطريقة التي أقيل بها أستاذه ومديره السابق البرتغالي جوزيه مورينيو من روما الإيطالي.

وكان ريكاردو فورموسينيو، قد أثار جدلًا في إحدى المؤتمرات الصحفية لفريق فيوتشر، عندما أوقف المؤتمر من أجل الرد على مكالمة هاتفية من أستاذه جوزيه مورينيو.

ويبدو أن هذه المكالمة كانت ملعونة على التلميذ وأستاذه، حيث رحل بعدها بأيام مورينيو عن قيادة روما الإيطالي، بعد تراجع نتائج ذئاب العاصمة في الكالتشيو والخسارة من ميلان، واليوم رحل فورموسينيو عن فيوتشر بعد مرور ساعات على وداع الفريق لكأس رابطة الأندية المصرية.

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وسبق أن عمل ريكاردو مساعدا لمواطنه جوزيه مورينيو، لذلك ستكون الأنظار كلها حول وجهة الثنائي في الفترة المقبلة، حيث يمكن أن يجتمعا سويًا في الخطوة المقبلة لـ"سبيشال وان".

ويدرس مسؤولو فيوتشر التعاقد مع التوأم المصري حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق، كما تم ترشيح بعض الأسماء التدريبية الأجنبية للاستعانة بها.