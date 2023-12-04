"من المكاتب وفي الملعب" .. الاتحاد يقهر سباهان مجددًا ويؤمن الصدارة الآسيوية

فوز وصدارة اتحادية من بوابة سباهان أصفان

حقق نادي الاتحاد السعودي، فوزًا صعبًا على سباهان أصفهان الإيراني، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة "الأخيرة" من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وبهذه النتيجة.. ضمن الاتحاد، التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، كـ"متصدر" للمجموعة الثالثة، برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن سباهان أصفهان "الوصيف".

الاتحاد دخل المباراة بقوة، رغم غياب مهاجمه الفرنسي "المصاب" كريم بنزيما، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الفريق الإيراني، حتى نجح في افتتاح النتيجة، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

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الهدف الاتحادي، سجله الجناح الهجومي صالح العمري، وبتنفيذ أكثر من رائع؛ للركلة الحرة المباشرة، التي تحصل عليها الفريق الأول، من الناحية اليسرى.

وتراجع مستوى العميد، بعد هذا الهدف، قبل أن ينشط سباهان أصفهان بشكل واضح، خاصة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول؛ وسط تألق من الحارس السعودي المخضرم عبد الله المعيوف.

وفي الدقيقة 44.. احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة نادي الاتحاد، قبل أن يلغيها بعد الرجوع إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، مع إشهار الكارت الأصفر في وجه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بداعي التمثيل.

وواصل سباهان، أداءه الرائع الذي أنهى به الشوط الأول، في النصف الثاني من المباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل، بواسطة رامين رضائيان، في الدقيقة 48.

وعلى الرغم من السيطرة الإيرانية، عاد نادي الاتحاد لـ"التقدم" مجددًا، بهدف سجله الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في الدقيقة 69؛ ليسير المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الدقائق المتبقية بذكاء كبير، ليحصد العميد، 3 نقاط غالية، أمنت له الصدارة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، كان قد فاز على سباهان أصفهان (3-0) إداريًا، في مباراة الذهاب؛ والتي تم إلغاءها بشكل رسمي، بسبب أزمة التماثيل السياسية، في ملعب الفريق الإيراني.