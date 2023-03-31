المقصود رئيس النصر؟ نصراوي: هل يفشل فهد بن نافل وينجح المبذر المزور!

هجوم عنيف يبدو أنه على مسلي آل معمر

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فاجأ الناقد الرياضي محمد الدويش الجميع بهجوم عنيف على رئيس النصر مسلي آل معمر وقد قارنه بنظيره في الهلال فهد بن نافل.

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الدويش لم يذكر آل معمر بالاسم لكن جميع المغردين أجمعوا على أنه المقصود من كلمات المحامي النصراوي الحادة، والتي وصف بها رئيس النصر بالفاشل والمبذر والمزور.

إذ قال "إذا لم يستمر فهد بن نافل رئيسًا فمن يستمر؟ الرئيس الذي له سنوات دون إنجازات، الرئيس الذي سجله مخالفات؟".

تابع "يجب أنْ تُبقوا الناجح وتُبعدوا الفاشل .. أنْ تحافظوا على المحافظ النظامي وتحاسبوا المبذّر المزوّر!".

يُشار إلى أن فهد بن نافل يشغل منصبه منذ يونيو 2019 وقد شهد عصره الكثير من النجاحات للنادي وفريق كرة القدم خاصة، وتنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في يونيو القادم ولم يتضح بعد موقف بن نافل من الترشح لفترة رئاسية ثانية.

Shahid