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الدوري المصري الممتاز

لجنة المسابقات تُحدد موعد مباراة الإسماعيلي والمقاولون

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قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المقاولون مع الإسماعيلي في السادسة من مساء 2 يناير المقبل بستاد المقاولون العرب

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراة فريقي المقاولون والإسماعيلي المؤجلة من الجولة التاسعة.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة المقاولون مع الإسماعيلي في السادسة من مساء 2 يناير المقبل باستاد المقاولون العرب.

ويأتي نقل المباراة إلى ملعب  "الجبل الأخضر" وذلك لعدم ورود الموافقات الأمنية لإقامتها باستاد الإسماعيلية يوم 28 ديسمبر الجاري.

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وتبعاً لذلك قررت اللجنة تحديد موعد مباراة الاسماعيلي مع الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة بعد إجراء قرعة بطولات الأندية الأفريقية، وإقامة مباراة بتروجيت مع إنبي في بطولة كأس مصر يوم 3 يناير باستاد المقاولون.

يُذكر أن الأيام الماضية قد شهدت حالة جدل كبيرة بسبب تهديد إدارة الإسماعيلي بالانسحاب من الدوري، نظراً لعدم تأجيل مباراة الفريق، مما أضطر لجنة المسابقات لتأجيل مباراة المقاولون.

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