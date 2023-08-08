المفاوضات في مراحلها الأولية .. العروض السعودية تنهال على مهاجم ريال مدريد السابق!

مهاجم ريال مدريد السابق تلقى أكثر من عرض سعودي مؤخرًا..

تعيش أندية دوري روشن السعودي ثورة مذهلة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، مع تعاقدات مذهلة أبرمتها شهدت انضمام العديد من النجوم إلى عدد من أندية المملكة.

ويبدو أن الأمر سيتواصل حتى نهاية فترة الانتقالات في الدوري السعودي في السابع من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "as" الإسبانية عن تلقي ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق لعرضين من أندية سعودية لم يتم تحديدها.

ماريانو دياز رحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، ومنذ ذلك الحين لم ينضم إلى فريق جديد بعد.

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التقرير الذي نشرته الصحيفة الإسبانية أكد أن العرض الأول الذي تلقاه ماريانو دياز كان بقيمة 8 ملايين يورو صافية لمدة موسمين، لكن اللاعب رفضه على الفور لأنه كان أقل من راتبه مع ريال مدريد.

العرض الثاني، والأكثر جاذبية، فكانت قيمته 12 مليون يورو، لكن دون أن يشمل مكافأة التوقيع أو العمولات، وهو ما رفضه دياز أيضًا.

وحسب التقرير، فإن ماريانو دياز ينتظر تحركًا جديدًا من هذه الأندية، والتي ليست من بين الأربعة الكبار في الدوري السعودي، الاتحاد والهلال والنصر والأهلي.

وأشار التقرير إلى أن مهاجم ريال مدريد السابق ينتظر الحصول على عقد كبير، والمفاوضات مع الأندية السعودية في مرحلتها الأولية، لذلك يتوقع، على الأقل، أن يصل صافي الراتب إلى ستة ملايين يورو لكل موسم، ومكافأة انتقال إضافية محتملة.