المفاوضات في المرحلة النهائية .. النصر يُثير غضب جمهوره باقترابه من جناح تشيلسي

ضربة الساعات الأخيرة في العالمي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن دخول النصر وتشيلسي المرحلة النهائية من مفاوضاتهما بشأن انتقال جناح الثاني إلى الأول قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في دوري روشن السعودي، وهو الخبر الذي أثار غضب وجنون الجمهور النصراوي.

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النصر لم يتعاقد هذا الصيف سوى مع الثلاثي، بينتو وويسلي وسالم النجدي، وقد ضاعت منه مؤخرًا صفقة متعب الحربي نجم الشباب بعدما خطفها الهلال في اللحظات الأخيرة، ويتسبب كل ذلك بجانب النتائج غير المرضية في حالة من الغضب بين الجماهير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرياضية أفادت أن النصر بات قريبًا من ضم البرازيلي أنجيلو جناح تشيلسي كأحد لاعبين أجنبين مواليد 2003 فما فوق، ولكن الجمهور لم يتقبل الخبر بسعادة بل بحنق وغضب شديد وبالمطالبة بالتعاقد مع لاعب وسط وظهير قبل غلق سوق الانتقالات.

الجناح الأيمن صاحب الـ19 عامًا كان قد ارتدى القميص الأزرق صيف 2023 قادمًا من سانتوس، لكنه أعير فورًا إلى ستراسبورج الفرنسي ولعب معه 25 مباراة الموسم الماضي صنع بهم 4 أهداف.

يُشار إلى أن سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي سيُغلق عند منتصف ليل غدٍ الإثنين، وتُسابق الأندية الزمن لإبرام المزيد من الصفقات اللازمة لتحسين جودة صفوفها.