حقيقة جديدة وراء فشل انتقال نجم ريال مدريد إلى النصر..

أثارت صفقة انتقال المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى نادي النصر، حالة واسعة من الجدل، بين مدى إمكانية التحقق خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وأفادت تقارير بأن النصر يرغب في التعاقد مع روديجر الذي لعب دورًا بارزًا في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، مقابل 100 مليون يورو، قبل أن يؤكد الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، أن اللاعب لا ينوي الرحيل عن قلعة الملكي.

وكشف الإعلامي رودي جاليتي، المختصّ في سوق الانتقالات العالمية، عن مفاجأة جديدة حول الصفقة التي لم يكتب بها النجاح، وهذه المفاجأة من صندوق الاستثمارات العامة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح، عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن صندوق الاستثمارات العامة لم يكن مهتمًا بضم رودريجر، رغم الشائعات الأخيرة، مضيفًا أن صندوق الاستثمار لم يرسل أبدًا أي عرض إلى المدافع الألماني، ولا يعتبر من بين أهدافه المحتملة.

ويرتبط روديجر بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2026، وشارك اللاعب في 48 مباراة في كافة المسابقات، هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، فيما يستعد المدافع الدولي للمشاركة مع منتخب ألمانيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تنطلق غدًا، وتستمر حتى 14 يوليو المُقبل.