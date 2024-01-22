المفاجآت تتوالى .. بنزيما مطلوب في ناديه السابق وخطوة واحدة تمنعه!

مستقبل المهاجم الفرنسي مازال مجهولًا

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مازالت علامات الاستفهام تُطرح حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي، ويبدو أن الإجابة لن تحضر قبل نهاية يناير الجاري موعد غلق فترة الانتقالات الشتوية.

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بنزيما انضم لبطل السعودية بداية الموسم الجاري وسط آمال وتطلعات كبيرة وبحصوله على راتب سنوي يُقدر بـ200 مليون يورو سنويًا، لكن لم تأت الرياح بما تشتهي السفن في النادي الغربي! إذ لم يُقدم اللاعب الأداء المطلوب سواء على الصعيد الفني أو من حيث الحماس والروح والرغبة في النجاح، وهو ما عرضه لانتقادات لاذعة.

الهجوم على بنزيما وصل للذروة بعد إهداره ركلة جزاء أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لعبت دورًا مباشرًا في خسارة الفريق 3-1 وخروجه من المونديال، ومؤخرًا أثار اللاعب غضب الجميع وعلى رأسهم مدربه مارسيلو جاياردو بتخلفه عن موعد استئناف التدريبات في جدة ولذا اتخذ المدرب قرارًا باستبعاده من معسكر دبي الإعدادي.

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الصحفي المختص بسوق الانتقالات، فابريتسيو رومانو، أشار اليوم إلى أن مستقبل بنزيما مع الاتحاد سيُناقش بقوة خلال اجتماعات ستعقد بين جميع الأطراف في الأيام القادمة، مشيرًا إلى تمسك المسؤولين السعوديين باستمراره في دوري روشن حتى لو كان بقميص آخر غير الاتحاد.

الصحفي الفرنسي فابريس هاوكينز أكد عبر منصة إكس أن ليون، فريق بنزيما السابق، لديه رغبة قوية في استعادته لكن ما يمنعه هو الراتب الكبير للاعب وعدم قدرة النادي تحمله، وهو ما يجعل المهمة معقدة وصعبة حسب المقربين من الإدارة الفرنسية.

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