خاص | مروان دا كوستا يشكر جماهير الاتحاد ويشكو حرارة الطقس

نجم المغرب سيعيد بتصد المجموعة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر - حوار | ماجد جزر

أبدى مروان دا كوستا مدافع المنتخب المغربي سعادته بالفوز الثالث لفريقه في كأس أمم أفريقيا، موجهًا كذلك شكره لجماهير فريقه الاتحاد السعودي على دعمها له.

وخاض المدافع صاحب الـ33 عامًا مباراته الأولى في البطولة، إذ ساهم في الفوز المتأخر على جنوب أفريقيا بهدف دون رد أحرزه مبارك بوصوفة.

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وقال دا كوستا في تصريحات لجول "أشكر جماهير الاتحاد على الدعم والمساندة المتواصلة، دعمهم يصنع الفارق معي على الصعيد المعنوي ويمنحني الرغبة للعودة بقوة للملاعب".

وعن تأهل المغرب بالعلامة الكاملة، قال المدافع "نحن الآن أنهينا بطولة وسنبدأ أخرى جديدة لا تعويض فيها، المباريات القادمة لها حساباتها الخاصة، انتهى دور المجموعات وقد نجحنا في التأهل في صدارة المجموعة وسنقاتل في مباريات خروج المغلوب".

أخيرًا اشتكى المدافع الذي تعرض لإصابة كادت تحرمه التواجد مع المغرب في البطولة من حرارة الطقس في الشوط الأول، مؤكدًا أن الأمر تحسن في الشوط الثاني.