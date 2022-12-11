في ظل غياب حمد الله والمحمدي .. هل تؤجل مباريات الاتحاد والوحدة في دوري روشن؟

الاتحاد يخوض كلاسيكو الشباب في غياب نجمه عبد الرزاق حمد الله، فهل يتم تأجيل اللقاء؟

يعود دوري روشن السعودي لاستئناف مباريات بشكل رسمي من جديد في 15 من الشهر الجاري، بعد توقف بدأ في 17 من أكتوبر الماضي.

التوقف جاء للاستعداد لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، حيث البطولة التي ودعها من دور المجموعات، متذيلًا مجموعته برصيد ثلاث نقاط فقط.

عودة دوري روشن تأتي في غياب الثنائي الدولي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، ومنير المحمدي؛ حارس الوحدة، في ظل تأهل المنتخب المغربي لقبل نهائي مونديال قطر.

وأوضح الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن تأجيل مباريات الاتحاد والوحدة في الدوري لغياب الثنائي، ليست واردة، موضحًا أن تصريح ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول تأجيل أي مباراة لفريق انضم لاعبه للمنتخب، كان المقصود به المنتخب السعودي فقط.

وأكد الفراج أن إداراتي الاتحاد والوحدة يرفضان تأجيل مباراتهما المقبلة، بداعي أن التأجيل سيضع لاعبيهم تحت ضغط في قادم المباريات.

يذكر أن العميد يلتقي بالشباب، والوحدة يستضيف الفتح في 15 من ديسمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.